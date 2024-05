"Magic Musiala" im neuen Micky-Maus-Heft

Nationalspieler Jamal Musiala (21) macht einen Ausflug in die Welt der Kinder-Comics. Der Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München bekommt im neuen Micky-Maus-Heft als "Magic Musiala" einen Schnabel verpasst und soll Donald Duck beim Einstieg in den Profifußball unterstützen.

Die Ausgabe "Der Ballzauberer" ist ab dem 7. Juni erhältlich. An diesem Tag steht für Musiala auch die EM-Generalprobe der DFB-Auswahl in Mönchengladbach gegen den Ex-Europameister Griechenland an. Gastgeber Deutschland startet am 14. Juni in München gegen Schottland in das Turnier.