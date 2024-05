Müller verkündet selbst: Auch Bayern-Routinier bei der EM

Keine Oma Lotti, kein Günther Jauch, keine Tagesschau: Thomas Müller verkündete die frohe EM-Botschaft kurzerhand selbst. In einem Video auf seiner Instagram-Seite, das ihn unter anderem bei einem Kunstschuss im neuen deutschen Nationaltrikot in der Allianz Arena zeigt, bekräftigte der Routinier von Bayern München: Auch ich fahre zur EURO. „Kick it like Müller“, schrieb der 34-Jährige dazu.