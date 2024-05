Nagelsmann lässt Hasskommentare nicht an sich rankommen

Julian Nagelsmann lässt Hasskommentare im Internet nicht an sich rankommen. "Ich habe mir angewöhnt, das alles nicht mehr zu lesen", sagte der Bundestrainer im Interview mit der inklusiven Sky-Reporterin Anna Schmalhofer. Er finde es aber "unfassbar, dass Menschen dazu in der Lage sind, das im Internet zu schreiben. Und das einfach so ohne Konsequenzen oft machen können."