Nationalmannschaft beendet EM-Trainingslager

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr EM-Trainingslager im Weimarer Land beendet. Unter reichlich Polizeischutz und mit knapp 15-minütiger Verspätung stiegen Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler am Freitagnachmittag auf Gleis 9 des Erfurter Hauptbahnhofs in den ICE 707 und machten sich auf den Weg ins mehr als 200 Kilometer südlich gelegene EM-Quartier bei Partner adidas in Herzogenaurach.