Neue Dokumentation: DFB-Team und die Gesellschaft im Wandel

Die Fußball-Europameisterschaft ist das Sport-Highlight in Deutschland in diesem Jahr. Zuletzt hatte es mit der WM 2006 ein ähnlich großes Event hierzulande gegeben - und in diesen 18 Jahren hat sich die Welt gewandelt. Die Dokumentation "Einigkeit und Recht und Vielfalt" des WDR soll zeigen, was sich in dieser Zeit verändert hat.