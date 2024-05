Nübel: Keine Bayern-Rückkehr vor Neuer-Abschied

Torwart Alexander Nübel hat seine Zukunft bei Bayern München klar an die seines Vorbildes Manuel Neuer geknüpft. „Manu ist da, Manu ist fit - solange er bei Bayern ist, macht es wenig Sinn, dass ich zurückkomme“, sagte der 27-Jährige am Mittwoch im Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Blankenhain.