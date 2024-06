Besondere Aktion der Fans: "Fahnenmeer" am DFB-Camp

Die deutsche Nationalmannschaft kann die Unterstützung der Fans bei der Heim-EM auch in ihrem Turnierquartier in Herzogenaurach täglich spüren. Im und am „Home Ground“ auf dem Campus-Gelände von Partner adidas hängen überall Fahnen, hauptsächlich von Amateurvereinen aus ganz Deutschland, aber auch von Fanklubs, Städten und Gemeinden sowie Klubs aus anderen Sportarten. Die von den Anhängern eingeschickten Flaggen sollen der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigen, dass die ganze Fußball-Nation hinter ihr steht.