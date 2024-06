DFB-Team: Ein Tag, der Deutschlands Fußball-Schicksal veränderte

Das Trikot ist viel zu weit geschnitten. Immer wieder nestelt Bastian Schweinsteiger an seinem weißen Shirt mit dem Adler auf der Brust herum, stopft es sich erst in die Hose, zieht es dann aber wieder heraus.

Dann betrat der 19-Jährige mit den blonden Strähnchen im Haar am 6. Juni 2006 den Rasen des Fritz-Walter-Stadions in Kaiserslautern. Schweinsteiger ersetzte Andreas Hinkel und sollte nach dürftigen ersten 45 Minuten, in denen das DFB-Team durch einen Doppelpack von Sandor Torghelle 0:2 in Rückstand geraten war, für frischen Wind sorgen.