EM: Keine Zeit für Kritik am DFB? Das ist Nagelsmanns größter Wunsch

Der Bundestrainer bastelt fleißig am „Sommermärchen 2.0″. Die Mannschaft ist auf das Eröffnungsspiel gegen Schottland ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ) vorbereitet - jetzt sollen Fans, Medien und Öffentlichkeit in die richtige Spur gebracht werden.

Wer muss wen euphorisieren?

„Ich will, dass wir alle hier drin - auch die deutschen Journalisten - dass wir alle gemeinsam morgen und die nächsten Tage und Wochen ein tolles Turnier haben. Ich will, dass wir als Land vereint sind. Da brauchen wir alle“, erklärte der Bundestrainer.

Kein Wort zu Goretzka

Auch deswegen verkneift sich Nagelsmann auf SPORT1 -Nachfrage jedes Wort zur Nichtnominierung von Leon Goretzka („Es ist nicht an der Zeit, über Spieler zu sprechen, die nicht dabei sind“) und legt auch in der Causa Manuel Neuer nach.

Jetzt, kurz vor dem EM-Start ergänzte Nagelsmann: „Manuel und ich wissen, glaube ich, wie Medien funktionieren. Wir wissen beide, dass jeder seinen Job machen muss. Ich habe jetzt nicht ganz so viel Zeit, die Medienwelt durchzuforsten. Am Ende des Tages - so leid es mir tut, euch auf den Schlips treten zu müssen - interessiert es mich auch nicht, was ihr über meine Spieler diskutiert.“