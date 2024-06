Nationalmannschaft: Neuer Keeper für Nagelsmann

Das DFB-Team holt wie angekündigt einen zusätzlichen Torwart ins Trainingslager. Statt Alexander Nübel stößt ab Montag ein Nachwuchstalent in Herzogenaurach dazu.

Ab Montag gibt es frischen Wind im Tor der deutschen Nationalmannschaft! Nachdem am Freitag Torwart Alexander Nübel aus dem finalen EM-Kader von Julian Nagelsmann gestrichen wurde, wird am Montag wieder ein vierter Torhüter dazustoßen.

Jan Reichert vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg wird am Montag zum Team nach Herzogenaurach reisen. Der junge Keeper hatte seinen ersten Profieinsatz erst am letzten Spieltag der vergangenen Zweitliga-Saison. Beim 1:4 gegen den Hamburger SV stand er erstmals zwischen den Pfosten.

Für den jungen Torhüter stelle das eine „riesige Ehre“ dar. Er kündigte an, sich von seiner besten Seite zeigen zu wollen: „Ich werde mein Bestes geben und alles aufsaugen.“

Reichert hilft im Training

Reichert wird das Torhüter-Quartett im DFB-Lager wieder komplett machen. Der Nürnberger Torwart wird nicht offiziell Teil des Kaders und kann somit auch nicht bei der EM antreten, aber er wird immer wieder in den Trainingseinheiten aushelfen.

Dies dient dazu, die anderen Torhüter zu entlasten. Nagelsmann betonte, dass die Entscheidung gegen Nübel nichts mit dessen Leistung zu tun hat: „Es hat erst mal nichts mit der Leistung von Alex zu tun. Er hat sich sehr gut in die Gruppe eingegliedert und gute Trainingsleistungen gebracht.“ Stattdessen habe der Bundestrainer lieber einen Feldspieler mehr im Kader haben wollen, was nicht zuletzt am leicht angeschlagenen Leroy Sané lag.