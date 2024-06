Neuer erklärt Lapsus: „Klare Situation“

Es war eine Schrecksekunde für die deutschen Fans, vor allem aber für Rückkehrer Manuel Neuer. Im Länderspiel gegen die Ukraine kam der 38-Jährige in der 88. Minute weit aus seinem Tor und chippte den Ball direkt auf den heranstürmenden Andrej Jarmolenko. Der Ukrainer köpfte die Kugel seinem Kollegen Artem Dowbyk in den Lauf und Sekunden später lag sie im Netz. Glück für Neuer: Der Schützenkönig der spanischen La Liga stand im Abseits. So blieb es beim 0:0.