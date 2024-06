Ukraine-Trainer: "Der Krieg steht auf dem ersten Platz"

Die ukrainische Nationalmannschaft bereitet sich intensiv auf den EM-Härtetest gegen Gastgeber Deutschland vor, doch die Gedanken sind in der Heimat. „Leider ist der Fußball nicht die wichtigste Sache der Welt. Nicht in unserem Land. Wir denken täglich an die Verteidiger des Landes“, sagte Nationaltrainer Serhij Rebrow am Sonntag in Herzogenaurach angesichts des russischen Angriffskrieges.