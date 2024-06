Rebrow mit Nullnummer zufrieden

Der ukrainische Fußball-Nationaltrainer Serhij Rebrow will aus dem Achtungserfolg gegen Deutschland viel Kraft für die EM ziehen. „Leider haben wir uns 90 Minuten fast nur verteidigt. Es war aber wichtig für uns, dass wir gegen so ein großes Team gut verteidigen konnten“, sagte Rebrow nach dem 0:0 in Nürnberg.