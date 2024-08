DFB: Hoeneß wirbt für Torwart Nübel

Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer aus dem DFB-Team hat Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart für seinen Torwart Alexander Nübel geworben. „Er bietet ein sehr komplettes Torhüterprofil an, das auch gebraucht wird in der Nationalmannschaft“, sagte Hoeneß vor dem Bundesliga-Auftakt am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg. Der 27 Jahre alte Nübel sei zudem „jünger als die anderen Torhüter aus dem Kreis. Ich hoffe, dass er über gute Leistungen bei uns im Klub dort eine gute, wichtige Rolle einnehmen wird.“