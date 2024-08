Nach DFB-Rücktritt: Neuer veröffentlicht emotionalen Brief

In einem langen Abschiedsbrief hat Manuel Neuer nach dem Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Einblicke in seine Gefühlswelt gegeben. "Ich möchte euch erklären, was Deutschland für mich bedeutet. Was Fußball für mich bedeutet", schreibt der langjährige Nationaltorhüter in seinem Beitrag beim Portal "The Players' Tribune".