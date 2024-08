Zukunfts-Entscheidung von Manuel Neuer steht kurz bevor!

Manuel Neuer wird laut Rudi Völler in Kürze über die Fortsetzung oder das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere entscheiden. „Es wird sicherlich vor der Nominierung, die wird übernächste Woche sein, eine Entscheidung geben, was Manuel angeht“, sagte der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass aus SPORT1 .

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird den Kader für die September-Länderspiele in Düsseldorf gegen Ungarn (7.) und in Amsterdam gegen die Niederlande (10.) in der letzten August-Woche nominieren. Nächstes Turnier ist die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.