Neuer: "Noch nicht an der Zeit, irgendwas bekannt zu geben"

Manuel Neuer hat seine Zukunft in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiter offen gelassen. „Es ist für mich noch nicht an der Zeit, irgendwas bekannt zu geben. Da müssen noch ein paar Gespräche stattfinden, und die werden auch stattfinden. Aber dann muss ich mir im Klaren sein, was ich wirklich will“, sagte der 38-Jährige laut kicker auf der Südkorea-Reise des FC Bayern.