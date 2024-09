Seit August spielt Niklas Füllkrug für West Ham United in der Premier League. Nun verrät der 31-Jährige, warum er den BVB verlassen hat.

„Ich bin jetzt 31 Jahre alt. West Ham hat sich dann wahnsinnig um mich bemüht. Die Premier League finde ich unfassbar reizvoll. Das war die große Chance, noch mal ein komplett neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Dieser Schritt hat sich richtig angefühlt“, sagte Füllkrug im Interview mit der Sportbild .

BVB-Kritik? Füllkrug rudert zurück

Zugleich ruderte er in seiner Kritik am BVB zurück, wonach der Transfer von Serhou Guirassy „nicht der größte Vertrauensbeweis“ gewesen sei.

„Ich weiß nicht, ob ‚Vertrauensbeweis‘ das richtige Wort war. Aber: Ich habe es in den vergangenen drei, vier Jahren geschafft, immer ein noch besseres Niveau zu erreichen. Das soll so bleiben. Ganz wichtig ist dafür, einen Klub zu haben, in dem ich eine zentrale Rolle spiele, bei dem ich wichtig bin. Bei dem auch der Spielstil ein Stück weit auf mich ausgerichtet ist“, sagte Füllkrug.