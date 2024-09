DFB-Puzzle: Überrascht Nagelsmann alle?

Nach elf Minuten war Schluss! Niclas Füllkrug brach am Montag-Abend die Abschluss-Einheit in der Johan-Cruyff-Arena vorzeitig ab und verschwand nach Rücksprache mit Julian Nagelsmann in den Katakomben - begleitet von Teamarzt Dr. Jochen Hahne. Das blaue Tape am linken Unterschenkel des 31-Jährigen hatte nicht den gewünschten Effekt erzielt.