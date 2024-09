Nations League: Deutschland - Ungarn LIVE im TV, Stream & Ticker

Umbruch: DFB-Team vor erstem Härtetest

Nach der Heim-EM ist für die Deutsche Nationalmannschaft die Zeit für den Umbruch gekommen. Mit Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten und Joshua Kimmich als Kapitän soll eine neue Erfolgsgeschichte geschrieben werden. Zunächst geht es in der Nations League gegen Ungarn. So können Sie das Spiel in Düsseldorf live im TV und Stream verfolgen.