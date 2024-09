DFB-Umbruch: Rettig setzt auf Nagelsmann

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig setzt beim Umbruch in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft voll auf Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die Rücktritte der Rio-Weltmeister Manuel Neuer, Thomas Müller und Toni Kroos sowie von Kapitän Ilkay Gündogan "reißen auf und neben dem Platz eine große Lücke", sagte Rettig in der BR-Sendung Blickpunkt Sport, "aber wir haben da volles Vertrauen in unseren Trainer."

Nagelsmann habe als Vereinscoach "schon den ein oder anderen Umbruch mitgemacht" und werde auch den Neuaufbau in der DFB-Auswahl "gut managen", betonte der Funktionär. Die deutsche Elf startet am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf mit dem Nations-League-Spiel gegen Ungarn in die neue Saison und damit ihren Weg in Richtung WM 2026.