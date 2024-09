Effenberg: Neuer-Comeback beim DFB wäre "keine gute Idee"

Der frühere Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg hat sich gegen ein mögliches Comeback von Manuel Neuer in der DFB-Auswahl ausgesprochen. „Ein Rücktritt vom Rücktritt ist für mich in keiner Sportart eine gute Idee. Neuer würde seine Glaubwürdigkeit verlieren, wenn er jetzt – und auch noch nach so kurzer Zeit – wieder zurück in die DFB-Elf wollte“, schrieb der 56-Jährige in seiner Kolumne bei t-online.