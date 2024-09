DFB-Star adelt Kroos: "Der vielleicht größte deutsche Fußballer"

Ein Vorbild sei Kroos dennoch. "Toni war einer der Spieler, bei denen ich mir sehr viel abschauen konnte. Ich habe in jedem Training darauf geachtet, was er macht, und darauf geschaut, wie er sich beispielsweise auf ein Spiel vorbereitet", sagte BVB-Neuzugang Groß.

Groß: „Will mit Leistung vorangehen“

In den ersten Länderspielen nach der EM trifft Deutschland am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf auf Ungarn, drei Tage später kommt es in Amsterdam zum Prestigeduell mit den Niederlanden. „Das Ziel muss sein, mit zwei Siegen und einem guten Gefühl abzureisen, um die Euphorie hochzuhalten, die während der EM entstanden ist. Wir repräsentieren Deutschland. Ich will mit Leistung vorangehen“, sagte Groß.