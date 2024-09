Kapitän Kimmich: Führung "nicht als One-Man-Show"

Der neue Kapitän Joshua Kimmich will die deutsche Nationalmannschaft im Team führen. „Das soll keine One-Man-Show sein. Wir haben ein starkes Trio mit Kai Havertz und Antonio Rüdiger“, sagte der Nachfolger des zurückgetretenen Ilkay Gündogan am Dienstag in Herzogenaurach während seiner ersten Pressekonferenz nach seiner Ernennung. „Wir brauchen viele Jungs, die Verantwortung übernehmen.“