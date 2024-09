Medien: Karazor entscheidet sich für Türkei

"Natürlich mache ich mir Gedanken über die Nationalmannschaft. Da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, was meine Personalie betrifft", hatte Karazor noch am Nachmittag auf der Presskonferenz des VfB vor dem Champions-League-Spiel gegen Sparta Prag am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) betont. Die Türkei trifft in der Nations League am 11. Oktober auf Montenegro, drei Tage später wartet ein Auswärtsspiel in Island. Der Kader soll am Freitag bekannt gegeben werden.