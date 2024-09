Füllkrug über seine neue Rolle - DFB-PK vor der Nations League

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss am Wochenende in der Nations League gegen Ungarn ran (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) . Vor der Partie sprach Stürmer Niclas Füllkrug unter anderem über die neue Hierarchie innerhalb des Teams.

+++ Alle Fragen sind beantwortet +++

+++ Füllkrug nochmal über den BVB +++

+++ Füllkrug über Maximilian Beier +++

+++ Füllkrug über Joshua Kimmich +++

Jo ist ein echter Kapitän. Er ist jemand, der vorangeht. Ich bin froh, dass er sich bei der Heim-EM auch ein bisschen mehr geöffnet hat und so gezeigt wurde, wie er ist. Jo ist ein ganz toller Mensch und Typ. Und jedes Mal, wenn ich beim Abschlussspiel in seiner Mannschaft bin, ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel höher, dass ich gewinne.

+++ Füllkrug über die zurückgetretenen Spieler +++

Natürlich bleibt so ein Kontakt bestehen. Ich habe letzte Woche gegen Ilkay Gündogan gespielt, wir sind danach noch eine halbe Stunde in der Kabine gesessen und haben die EM Revue passieren lassen. Die Jungs waren alle sehr gerne hier. Wir brauchen nicht darüber reden: Wenn Thomas Müller zum Essen kommt, hat er eine gewisse Präsenz. Alles dreht sich um ihn, weil er überall mitredet. Jetzt ist es etwas ruhiger, aber er fehlt uns.

+++ Füllkrug über die Heim-EM +++

Es ist wichtig, dass wir so weiterarbeiten, wie wir während der Europameisterschaft gearbeitet haben. Ich hatte das Gefühl, dass jeder Deutsche seine Woche nach den deutschen Spielen ausgerichtet hat. Es war, als hätte sich alles nur um uns gedreht - im positiven Sinne. Deutschland hat sich in dieser Zeit wieder wie eine Gemeinschaft gefühlt. All die negativen Dinge, die sonst diskutiert werden, sind einmal in den Hintergrund getreten. Dieses Gefühl wollen wir jetzt weitertragen.