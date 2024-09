Suárez mit unglücklichem Abschied

Viel Kampf, ein Pfostentreffer - aber kein Tor: Rekordtorjäger Luis Suárez hat seine lange Länderspielkarriere ohne das erhoffte Abschiedsgeschenk beendet. Beim 0:0 von Uruguay gegen Paraguay verpasste er in seinem 143. und letzten Spiel für die „Celeste“ einen eigenen Treffer.

Das Torkonto des Rekordschützen seines Landes bleibt damit bei 69 Toren in 17 Jahren stehen.

Vor vollbesetzten Rängen im Centenario-Stadion von Uruguay gab Suárez sein Adios aus der Seleccion. Der 37-Jährige stand ganz dicht vor Tor Nummer 70, traf in der 19. Minute mit einem akrobatischen Versuch aber nur den Pfosten. Auf Klubebene wird „El Pistolero“ in der US-amerikanischen MLS bei Inter Miami noch weiter an der Seite seines Freundes Lionel Messi stürmen.