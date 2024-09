Pavlovic von Neuer-Entscheidung überrascht

Neben Neuer und Gündogan stehen auch Toni Kroos und Thomas Müller nicht mehr zur Verfügung. "Wenn so wichtige Spieler wegbrechen, wird es eine ganze Zeit in Anspruch nehmen, bis sich eine neue Hierarchie bildet. Dafür sind insbesondere die nächsten Spiele geeignet", sagte Pavlovic vor dem Nations-League-Auftakt am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf gegen Ungarn. Drei Tage später trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Amsterdam auf Gastgeber Niederlande.