Spekulationen um Sandro Wagner! Völler mit Klartext

Völler schließt Wagner-Abgang aus

Auf Nachfrage, ob er einen Wechsel Wagners nach Hoffenheim in naher Zukunft ausschließen könne, bekräftigte Völler: „Ja, im Moment schon.“ Wagner werde auch erstmal seinen Trainerschein machen. „Er hat ja noch keine gültige Trainerlizenz, um eine Bundesligamannschaft zu trainieren“, ergänzte Völler.

Wagners Vertrag beim DFB läuft noch bis Sommer 2026. „Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Julian und den anderen Trainern ist so wunderbar im Moment, dass ihm das auch gefällt“, meinte Völler.

Schon während der Länderspielpause kamen Gerüchte über ein angebliches Interesse der TSG Hoffenheim an Wagner auf. Völler wies die Spekulationen damals ebenfalls energisch zurück .

Unruhe in Hoffenheim - Matarazzo angezählt

Unterdessen nimmt die Unruhe im Kraichgau weiter zu. Am Samstag kassierte das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo mit dem 1:2 bei Union Berlin im vierten Bundesligaspiel in dieser Saison die dritte Niederlage. „Wenn ich was sagen würde, wäre das Feuer noch größer“, sagte der angezählte TSG-Coach hinterher.