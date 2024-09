Neue Nummer eins im deutschen Tor geklärt

Nach jahrelanger Wartezeit ist Marc-Andre ter Stegen die neue Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Den Aufstieg des Stammtorhüters vom FC Barcelona bestätigte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag in Herzogenaurach. Der Stammkeeper Manuel Neuer war nach 15 Jahren aus dem DFB-Team zurückgetreten.

In Barcelona ist ter Stegen seit neun Jahren unantastbar und seit Beginn dieser Saison Kapitän. Er hat seit seinem Debüt 2012 40 Länderspiele absolviert. Für die Nations-League-Spiele gegen Ungarn in Düsseldorf am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) und gegen die Niederlande in Amsterdam am Dienstag sind im Tor auch Oliver Baumann (34/TSG Hoffenheim) und Alexander Nübel (27/VfB Stuttgart) nominiert. Beide sind noch ohne Länderspiel. „Die Nummer eins steht fest, dahinter ist es noch ein bisschen offen“, sagte Nagelsmann.