Zehn Jahre danach: Rio-Weltmeister in Südtirol vereint

Die deutschen Fußball-Weltmeister kehren zehn Jahre nach dem goldenen Tor von Mario Götze an den Ort zurück, an dem alles begann. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw um den damaligen Kapitän Philipp Lahm feiert ihr Jubiläum vom 26. bis 29. September in Südtirol. Dort hatte sie 2014 im Trainingslager den Grundstein für den Triumph in Brasilien gelegt.