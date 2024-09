Zweimal Adeyemi: U21 nach Sieg im Geisterspiel auf EM-Kurs

Deutschland kann sich am Dienstag für die EM qualifizieren

„Das war eine überzeugende Vorstellung und auch in der Höhe verdient. Es war in jeder Hinsicht eine reife Leistung“, sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig schon in der Pause bei ProSieben Maxx und lobte auch Adeyemi: „Er ist mit Feuereifer dabei.“ Niv Yehoshuha (64.) gelang noch der Anschluss für der weiter punktlose Schlusslicht.

Sollte das DFB-Team auch am Dienstag in Estland gewinnen und Verfolger Polen zeitgleich in Bulgarien verlieren, wäre Deutschland der vorzeitige Gruppensieg und damit die Teilnahme an der Endrunde 2025 in der Slowakei nicht mehr zu nehmen.