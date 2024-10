Bericht: Überraschung im DFB-Sturm - Debüt mit 29?

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte dies am Mittwoch auf SID -Anfrage nicht. Nagelsmann gibt sein Aufgebot am Donnerstagvormittag bekannt.

Kleindienst war im Sommer nach starken Leistungen beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim zur Borussia gewechselt. In 35 Spielen in Bundesliga und DFB-Pokal hatte er 14 Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet. In der laufenden Saison kommt der 29-Jährige auf drei Torbeteiligungen in sechs Spielen.