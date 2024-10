Deutsche Nationaltrainer: Rangnick, Tedesco und Co.

Binnen kürzester Zeit sammelte Rangnick als Teamchef in Österreich nicht nur Sympathien, er entwickelte auch ein starkes Team, das bei der vergangenen EM gar als Geheimfavorit gegolten hatte. Der Traum platzte zwar schon im Achtelfinale, doch selbst das Zwischentief in der Nations League im September wird ihm verziehen - und ist inzwischen überwunden. Rangnicks Ziel ist die WM-Qualifikation. Für die Alpenrepublik wäre es die erste Teilnahme seit 1998.

Die EM in den Sand gesetzt, dazu der Zoff mit Torhüter Thibaut Courtois - und jüngst eine "riesige Enttäuschung" gegen Frankreich: Laut der belgischen Tageszeitung Het Nieuwsblad fordern Fans bereits Tedescos Entlassung. Dem früheren Schalke-Trainer, der seit Februar 2023 im Amt ist, bläst jedenfalls heftiger Gegenwind ins Gesicht. Tedesco ist aber nicht der einzige Coach, der in den vergangenen Jahren mit dem hochveranlagten Team und Stars wie Kevin De Bruyne oder Romelu Lukaku hinter den Erwartungen zurückblieb.

Foda ist Rangnicks Vorgänger in Österreich, fünf Jahre trainierte er das Team aus der Alpenrepublik. Seit Februar ist der 58-Jährige Trainer des Kosovo - unter völlig anderen Voraussetzungen. Erst 2016 wurde der Kosovo in die FIFA und die UEFA aufgenommen, seither konnte sich das Land noch nicht für eine WM oder EM qualifizieren. In der Nations League gelangen Foda in Liga C zuletzt drei Siege - zweimal gegen Zypern und einmal gegen Litauen. Der Aufstieg in Liga B ist nahe.