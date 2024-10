DFB-Neuling hofft auf Einsatzchancen

Der Gladbacher Tim Kleindienst konkurriert unter anderem mit dem Mainzer Jonathan Burkardt um Einsatzzeiten in der Länderspielpause - beim Thema Vorbild sind sie sich einig.

Neuling Tim Kleindienst glaubt vor den Nations-League-Spielen in Bosnien und gegen die Niederlande fest an einen Einsatz in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.