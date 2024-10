Der kuriose Mertesacker-Moment, den die ZDF-Zuschauer nicht mehr sahen

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der Nations League mit 1:0 gegen die Niederlande gewonnen und die Stimmung rund um das DFB-Team scheint so gut zu sein wie viele Jahre nicht mehr. Diese positive Energie übertrug sich am späten Montagabend in Form einiger kuriosen Situationen auch noch in die Live-Übertragung des ZDF, für das wie gewohnt Moderator Jochen Breyer und die beiden Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker live im Stadion waren.