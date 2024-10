Nations League: DFB-Tor - Nagelsmann legt sich fest

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt in den Nations-League-Spielen auf Jobsharing im deutschen Tor. Alexander Nübel wird am Freitag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Zenica gegen Bosnien und Herzegowina die Nummer 1 tragen, die für das Duell mit den Niederlanden am Montag in München dann Oliver Baumann übernehmen wird. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch.