Doppelpack und drei Abseitstore: DFB-Team mit Zittersieg

DFB-Team erzielt drei Abseitstreffer

In der 82. Minute hatten die Gäste zudem Pech, dass der französische Schiedsrichter Francois Letexier ein Foul an Robin Gosens außerhalb des Strafraumes verlegte.

Weil die Niederlande zeitgleich 1:1 in Ungarn spielte, beträgt der Vorsprung in der Gruppe 3 vor Oranje zwei Punkte. Am Montag treffen die beiden Erzrivalen in München aufeinander.