Füllkrug: „ich hatte es auch geisteskrank bei Werder“

Die Nationalmannschaft ist für Niclas Füllkrug „das Größte“. Ein ganz spezielles Gefühl habe er so nur in seiner Zeit bei Werder Bremen erlebt.

Der derzeit verletzte Torjäger Niclas Füllkrug fiebert schon jetzt seinen nächsten Einsätzen in der Nationalmannschaft entgegen. „Die Nationalmannschaft ist für mich das Größte. Ein Länderspiel fühlt sich für mich wie ein Titelgewinn an. Ich weiß nicht, warum das bei mir so krass ist. Ich bin jedes Mal so unfassbar stolz, dieses Trikot mit der Nummer 9 tragen zu dürfen“, sagte der Stürmer von West Ham United im Podcast seines Ex-Mitspielers Martin Harnik.