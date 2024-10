Kimmichs Nagelsmann-Bilanz: "Sehr positiv"

Weniger Achterbahn, mehr Stabilität: Joshua Kimmich sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach einem Jahr unter Bundestrainer Julian Nagelsmann grundlegend gefestigt. "Vorher war es schon immer so, dass man ins Spiel gegangen ist und nicht so wirklich wusste: Was passiert heute?", sagte der Kapitän im Trainingscamp in Herzogenaurach. "Das ist jetzt schon so, dass wir uns auf unsere Basis verlassen können und dann auch immer wieder das eine oder andere Highlight-Spiel dabei hatten."