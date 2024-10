Nationalmannschaft: Welche Debütanten Neuer besonders überraschten

Stefan Kumberger , Christoph Strasser 15.10.2024 • 19:18 Uhr Beim Audi-Event des FC Bayern spricht Manuel Neuer über den DFB-Debütanten Oliver Baumann sowie die neue Doppel-Sechs mit Pavlovic und Stiller. Außerdem gibt er Einblicke wie die Party nach der Verabschiedung der Legenden verlief.

In Ingolstadt fand am Dienstag die jährliche Dienstwagenübergabe von Audi an die Spieler des FC Bayern München statt. Im Zuge der Veranstaltung sprach Manuel Neuer in einer Medienrunde über das Länderspiel am Montagabend gegen die Niederlande und seinen Abschied aus dem Team.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es wirkte, als wenn es das 50. Länderspiel war“

Neuer wirkte überrascht vom guten Auftritt der neuen Doppel-Sechs rund um Aleksandar Pavlovic und Angelo Stiller. „Ich glaube, gerade wenn man die ersten Spiele für die Nationalmannschaft spielt, traut man sich vielleicht nicht alles. Aber es wirkte, als wenn es das 50. Länderspiel war“, lobte Neuer die beiden Startelf-Debütanten.

„Diese Coolness und die Abgezocktheit, das ist ja das Freche, das Julian (Nagelsmann; Anm. d. Red.) von den Spielern fordert. Dass jeder seine Skills auf den Platz bringt, das machen der Pavlo und der Angelo und das freut mich sehr“, fuhr der Weltmeister von 2014 fort.

„Jeder Weg verläuft ein wenig anders, das kennt man beim Fußball. Natürlich gehört da ein wenig Glück dazu. Aber man hat das bei Deniz Undav und auch bei Robin Gosens gesehen, wie die Wege verlaufen können. Es ist wichtig, dass man ehrgeizig ist, dass es an einem selbst liegt“, entgegnete Neuer auf die Frage, ob er Stiller diese Performance zugetraut habe.

{ "placeholderType": "MREC" }

Neuer freut sich für Baumann

Auch das Debüt von Oliver Baumann überzeugte den fünfmaligen Welttorhüter von der ersten Minute an. „Ich habe ihm auch persönlich gratuliert. Er wird den Auftritt immer in Erinnerung haben – ich auch, da ja die Verabschiedung war. Ich habe mich extrem gefreut für ihn“, sagte Neuer über die Leistung Baumanns.

Neuer ist von der aktuellen Form der Nationalmannschaft beeindruckt. „Wir haben das Schiff in die richtige Richtung gelenkt. Mit der Europameisterschaft, mit dieser Euphorie und mit dieser Verbindung zu den Zuschauern – das funktioniert im Moment sehr gut. Das ist natürlich auch wichtig für den Weg zur Weltmeisterschaft. Jetzt hoffen wir, dass die Nations League zu unserem Wettbewerb wird“, sagte der 124-malige Nationalspieler.

„Ich freue mich über jeden Sieg, über jedes gute Spiel der Nationalmannschaft“, ergänzte Neuer.

Der Torwart der Bayern habe den Rücktritt gut verkraftet. „Die ersten Spiele hab ich mir im TV angeschaut – es war nicht so, dass es so weh getan hätte, dass ich wegschalten musste. Ich habe mir die Spiele gerne angeschaut. Ich habe auch das Spiel in Bosnien verfolgt und bin jetzt aktuell wieder Fan.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich wollte da nicht übertreiben“

Die Verabschiedung vom DFB werde Neuer lange in Erinnerung haben, verriet er auf SPORT1-Nachfrage. „Das schönste war natürlich, dass wir uns verabschieden konnten und im Kreise der Mannschaft nochmal waren. Dabei waren die alten Weggefährten Jogi Löw, Andi Köpke und auch Oliver Bierhoff. Auch der eine oder andere Betreuer von damals. Das ist schön, dass wir auch im kleineren Kreis noch einmal zusammengekommen sind.“