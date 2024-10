Sergej Barbarez: "Der HSV nervt mich"

„Der einzige Ex-Klub, der mich etwas nervt, ist der HSV“, sagte der 53-Jährige vor dem Nations-League-Duell mit Deutschland am Freitag (20.45 Uhr/RTL) im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Grund: „Der müsste eigentlich auch in den Top fünf Deutschlands spielen.“ Dafür freue er sich, „dass so viele Dortmunder und Leverkusener“ im deutschen Aufgebot stehen.