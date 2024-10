U21 greift nach dem EM-Ticket

Ein Sieg fehlt noch: Die deutsche U21 kann am Freitag vorzeitig das Ticket für die EM 2025 lösen und so einem drohenden "Endspiel" in Polen aus dem Weg gehen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen Bulgarien. "Wir wollen das Spiel definitiv gewinnen und uns schon am Freitag für die EM qualifizieren", sagt DFB-Trainer Antonio Di Salvo vor der Begegnung in Regensburg (18.00 Uhr/ProSieben MAXX).