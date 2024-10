BVB-Star fällt aus!

SID 14.10.2024 • 15:18 Uhr Der Dortmunder Maximilian Beier fehlt wegen eines grippalen Infekts. In Lodz erwartet die DFB-Auswahl ein „Hexenkessel“.

Trainer Antonio Di Salvo muss im abschließenden EM-Qualifikationsspiel der U21 wegen eines „grippalen Infekts“ auf den Dortmunder Maximilian Beier verzichten. „Er ist gestern Morgen aufgewacht, hatte Halsschmerzen“ und sei in Absprache mit dem BVB nicht mit nach Polen gereist, sagte Di Salvo vor der Partie am Dienstag (17.00 Uhr im LIVETICKER) in Lodz.

Wanner vor Startelf-Debüt

Auch Verteidiger Max Rosenfelder vom SC Freiburg ist mit einer Fußverletzung in der Heimat geblieben. Nach dem 2:1 gegen Bulgarien am Freitag und der vorzeitigen EM-Qualifikation werde es auch deshalb zu einigen Veränderungen kommen, unter anderem darf Paul Wanner auf sein Startelfdebüt hoffen. "Wir haben noch fünf Spiele bis zur EM. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, sich zu zeigen", sagte Di Salvo: "Deshalb wollen wir uns weiterentwickeln und jeder Spieler soll sich zeigen und seine Chancen steigern, dabei zu sein."

Ein Freundschaftsspiel soll es für die DFB-Auswahl im „Hexenkessel“ von Lodz nicht geben, für die Gastgeber steht nämlich noch einiges auf dem Spiel: Entweder die direkte Qualifikation als einer der besten Zweiten, oder doch nur der Umweg über die Playoffs im November. „Das ist eine Drucksituation, die mir jetzt ganz gelegen kommt“, sagte Di Salvo: „Wir werden das Spiel nicht locker angehen. Jedes Spiel ist wichtig für die Entwicklung.“