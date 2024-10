U21 ohne Party-Plan bei vorzeitiger EM-Qualifikation

Mittelfeldspieler Rocco Reitz und seine Teamkollegen in der U21 machen sich vor dem ersten Machtball in der EM-Qualifikation noch nicht zu viele Party-Gedanken. "Da redet man schon drüber. Aber wir versuchen das schnell zu ersticken und den Fokus auf das Spiel zu setzen", sagte der 22-Jährige von Borussia Mönchengladbach vor der Begegnung am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) in Regensburg gegen Bulgarien.