Undav über Luxusgüter: "Habe darauf nie Wert gelegt"

Für Nationalstürmer Deniz Undav sind die bei vielen Fußballern so beliebten Luxusgüter nur überbewerteter Schnickschnack. „Im Endeffekt ist eine Hose ja auch nur eine Hose, ob sie von H&M oder von einer Luxusmarke ist. Eigentlich sollte es keinen jucken, was man trägt, aber viele denken halt, sie müssen es tragen. Aber ich habe darauf nie Wert gelegt“, sagte der Angreifer des VfB Stuttgart bei ran .

Für ihn sei Luxus eher die Zeit mit der Familie, etwa "die eigene Tochter groß werden" sehen: "Natürlich kann man sich im Urlaub hier und da mal was gönnen. Aber ich habe seit sieben, acht Jahren die gleichen Klamotten. Ich gehe einfach nicht gerne einkaufen, und von so Louis-Vuitton-Sachen oder sowas bin ich gar nicht der Fan."

„Ich habe den von unserem Betreuer in Stuttgart bekommen, weil ich die Fußballschuhe damit transportiert habe. Und meine Laufschuhe, weil die Schuhe stinken und deshalb habe ich die nicht so gerne in meiner Tasche. Deswegen habe ich den Müllbeutel mitgenommen und mir nichts dabei gedacht. Aber anscheinend war es sehr, sehr cool für viele Leute, dass ich so bodenständig geblieben bin.“