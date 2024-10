Vier Spiele bis zur EM: U21 testet gegen Frankreich und Spanien

SID 15.10.2024 • 05:50 Uhr Vor der Europameisterschaft stehen für die DFB-Auswahl im November und März noch zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele an. Die Gegner haben es in sich.

Die deutschen U21-Fußballer werden auf dem Weg zur EM 2025 gegen namhafte Gegner testen. „Wir wollen starke Gegner haben, um zu gucken, auf welchem Level wir sind“, sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo vor dem abschließenden Qualifikationsspiel am Dienstag (17.00 Uhr/ProSieben MAXX) gegen Polen. Nach der Partie in Lodz soll es in den vier verbleibenden Testspielen vor der Endrunde im Juni in der Slowakei unter anderem gegen die beiden Olympia-Finalisten Frankreich und Spanien gehen.

Der erste Härtetest soll am 15. November in Aachen steigen, "wobei der Gegner noch nicht feststeht. Da müssen wir den letzten Quali-Spieltag und die Konstellationen abwarten", sagte Di Salvo: "Das zweite Spiel wird in Frankreich sein." Im März werde man in der Slowakei spielen, "um zu schauen, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Und dann daheim gegen Spanien."