WM 2026: Quali-Gruppen werden am 13. Dezember ausgelost

Die europäischen Qualifikations-Gruppen für die WM 2026 werden am 13. Dezember in Zürich ausgelost. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) auf SID-Anfrage am Dienstag mit.

Elf Tage vor Heiligabend werden zwölf Gruppen mit vier oder fünf Mannschaften ausgelost. Aufgrund der Situation in der Nations League werden dabei aber einige Platzhalter nötig sein. Die endgültigen Gegner der deutschen Nationalmannschaft stehen daher wohl erst im März fest.

Wenn die Lose in der Schweiz gezogen werden, sind zwar die Viertelfinalisten der Nationenliga bekannt, nicht aber die Sieger dieser Spiele. Und die vier Gewinner der Viertelfinals müssen definitiv in den Vierergruppen spielen, um weniger Qualispiele und damit freie Termine für das Finalturnier der Nations League im Juni zu haben. Das Viertelfinale in der Nationenliga und die beiden ersten Spieltage der WM-Qualifikation finden im März 2025 zudem parallel statt. Theoretisch könnte sich dann sogar der Verlierer eines Viertelfinals einen Vorteil verschaffen, wenn er dadurch in einer vermeintlich leichteren Gruppe der Qualifikation landet.