DFB bestätigt: EM-Doku kommt im Januar

Die deutschen Fans dürfen bald noch einmal die schönsten EM-Momente genießen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte am Samstag, dass eine Dokumentation zur Heim-EURO mit dem Titel „Unser Team - Die Heim-EM 2024″ veröffentlicht wird.

Versprochen werden „exklusive und emotionale Einblicke aus dem Mannschaftsquartier und der Kabine“. RTL zeigt die Doku am 11. Januar exklusiv im Free-TV und zum Abruf auf RTL+ .

"Wir hatten einen fantastischen Sommer, in dem ganz Fußball-Deutschland unsere Mannschaft durch das Turnier getragen hat. Auch wenn wir am Ende auf bittere Art und Weise im Viertelfinale ausgeschieden sind, haben wir mit unserem gemeinsamen Fußballfest etwas Großartiges erreicht. Dafür möchten wir uns bei allen Fans in Deutschland bedanken", sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig und ergänzte: "Wir freuen uns, gemeinsam mit OMR, Regisseur Tom Häussler und RTL diesen außergewöhnlichen Sommer noch einmal Revue passieren zu lassen."