DFB-PK mit Bayern-Star Jamal Musiala im Liveticker

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es in den abschließenden Länderspielen des Jahres gegen Bosnien-Herzegowina (Samstag) und in Ungarn (19.11.) um den Gruppensieg in der Nations League. Bereits beim Spiel gegen die Bosnier könnte Platz eins fix gemacht werden. Ein Sieg in Freiburg würde dafür ausreichen.